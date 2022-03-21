Названо число погибших с начала боев жителей ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 57 мирных жителей с 17 февраля

За 32 дня боев в Донбассе жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали как минимум 57 мирных жителей ДНР. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как пояснили в ведомстве, это число погибших за период с 17 февраля по 21 марта. За это время ранения и увечья получили 344 гражданских, в том числе 26 детей. Представители ДНР называют эти цифры не окончательными.

«Повреждено: 1444 жилых домостроения, 389 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 25 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 72 объекта социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР рассказали об обстреле украинскими военными детской больницы №4 в Донецке. Там добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района города, а также газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».