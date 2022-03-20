Украинские военные обстреляли детскую больницу в Донецке

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке

При обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена детская городская больница. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

В представительстве ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военных пострадала детская городская больница №4.

Там добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района Донецка и газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в городе Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР). В Народной милиции ЛНР уточнили, что мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего их вывезли в пункт приема беженцев.