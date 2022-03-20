ЛНР обвинила украинских военных в обстреле здания школы с людьми

ЛНР сообщила об обстреле украинской артиллерией здания школы с людьми во время эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрыли огонь их тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской народной республики, передает РИА Новости.

Мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего их вывезли в пункт приема беженцев.

Всего же за ночь украинские военные четыре раза обстреливали территорию ЛНР. В частности, оказался поврежден электромеханический завод в Первомайске.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.