В Совфеде заявили о риске ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Сенатор Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от многополярного мира

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что отказ Запада смириться с утверждением многополярного мира грозит миру конфликтами с риском ядерной катастрофы. Таким мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам сенатора, в первой половине 21 века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство, а отступление Запада от иной модели общественного устройства, кроме «либеральной демократии», будет сопровождаться интенсивными конфликтами. При этом экономика, считает Пушков, будет «раз за разом становиться жертвой политических решений».

«Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы», — написал сенатор.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на текущей стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений, таким образом ответив на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие.