Лавров ответил на вопрос об использовании ядерного оружия на Украине

Глава МИД Лавров опроверг данные о планах России использовать ядерное оружие на Украине

Россия на этой стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today, трансляцию ведет РИА Новости.

Таким образом министр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готова применить ядерное оружие. «Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения», — сказал Лавров.

Возможность применения ядерного оружия на Украине ранее оценил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, подобные заявления не имеют ни малейшей рациональной основы. Критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария, пояснил зампостпреда.

Такую возможность также исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что весь мир должен быть обеспокоен возможным использованием Россией ядерного оружия. При этом он отметили, что подобная информация может быть и недостоверной.