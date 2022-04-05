Зампостпреда России оценил возможность применения ядерного оружия на Украине

Дмитрий Полянский назвал инсинуациями сообщения о применении ядерного оружия РФ на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил сообщения о якобы возможном применении ядерного оружия РФ на Украине. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

По его словам, подобные заявления не имеют ни малейшей рациональной основы. Критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария, пояснил зампостпреда.

«С сожалением констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия», — сказал Полянский.

По его словам, эти сообщения нацелены на «нагнетание градуса антироссийской истерии». Кроме того, заявления западных политиков рассчитаны на публику, не знакомую с основами политики России в области безопасности и обороны, «которая носит сугубо оборонительный характер». Задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, заключил Полянский.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность применения ядерного оружия на Украине. Так он прокомментировал утверждение журналиста о том, что президент России Владимир Путин в своем заявлении о начале спецоперации на Украине имел в виду возможность применения ядерного оружия при вмешательстве третьей стороны. По словам Пескова, Путин достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться.