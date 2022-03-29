Песков исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине

Песков: никто в России не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом он заявил в интервью PBS, передает ТАСС.

Песков прокомментировал утверждение журналиста о том, что глава России Владимир Путин в своем заявлении о начале спецоперации на Украине имел в виду возможность применения ядерного оружия при вмешательстве третьей стороны. «Нет, я так не думаю. Но он достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться». — сказал он. В то же время Песков подчеркнул, что у России есть возможность предотвратить какое-либо вмешательство и наказать тех, кто собирается пойти на подобный шаг.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в России «никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия» в связи с ситуацией на Украине.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об основаниях для использования Россией ядерного оружия. Как отметил Медведев, все такие случаи указаны в соответствующем документе, который утвержден указом президента. Первая ситуация — когда по России нанесен ракетный ядерный удар, вторая — другое применение ядерного оружия против России или ее союзников, третья — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. Кроме того, Россия может применить ядерное оружие, когда осуществлен акт агрессии в отношении ее самой или союзников, в ходе которого под угрозу поставлено существование страны.