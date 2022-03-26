Медведев напомнил, что все случаи применения Россией ядерного оружия указаны в документе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об основаниях для использования Россией ядерного оружия в интервью с РИА Новости.

Как отметил Медведев, все такие случаи указаны в соответствующем документе, который утвержден указом президента. Первая ситуация — когда по России нанесен ракетный ядерный удар, вторая — другое применение ядерного оружия против России или ее союзников, третья — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. Кроме того, Россия может применить ядерное оружие, когда осуществлен акт агрессии в отношении ее самой или союзников, в ходе которого под угрозу поставлено существование страны.

«Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это все равно лучший и самый правильный путь», — заявил Медведев. При этом он добавил, что переговоры не всегда достигают успеха, но подчеркнул, что «нужно этим путем идти».

В этой же беседе Дмитрий Медведев оценил возможность начала ядерной войны. По его словам, никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда.