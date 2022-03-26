Медведев: никто не хочет войны, но угроза ядерного конфликта есть всегда

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможность начала ядерной войны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда. Медведев отметил, что ядерная война — это угроза существованию человечества. При этом он подчеркнул, что аналитики, которые, может быть, несколько цинично, говорят о том, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов, правы. «На самом деле это так», — сказал зампредседателя Совбеза.

Помимо этого, Медведев заявил, что как бывший главнокомандующий прекрасно осознают масштабы. Он добавил, что целями ядерных средств поражения НАТО являются объекты на территории России, а российские ракеты направлены на цели в Европе и США. «Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — резюмировал он.

Ранее Медведев оценил возможность исключения России из «Большой двадцатки» (G20). По его словам, когда в 2008 году создавалась «двадцатка», все радовались, что за один стол сели представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. Медведев наполнил, что это был формат, который возник консенсуальным путем, на основе единогласия. «А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!» — сказал он.

