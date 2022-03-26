Медведев оценил возможность исключения России из G20
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможность исключения России из «Большой двадцатки» (G20). Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, когда в 2008 году создавалась «двадцатка», все радовались, что за один стол сели представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. Медведев наполнил, что это был формат, который возник консенсуальным путем, на основе единогласия. «А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!» — сказал он.
При этом зампредседателя Совета безопасности объяснил, что исключение России из G8 в 2014 году — это другое дело. Тогда Россию изначально позвали восьмым членом в «семерку», а потом «попросили» оттуда и она ушла, отметил он. Медведев добавил, что сейчас G7 больше не имеет никакого значения. «Большая двадцатка» же отличается, она помогла России справиться с кризисом 2008 года, подчеркнул он.
Ранее Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Он признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.