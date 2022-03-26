Медведев оценил возможность исключения России из G20

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что Россию невозможно исключить из G20

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможность исключения России из «Большой двадцатки» (G20). Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, когда в 2008 году создавалась «двадцатка», все радовались, что за один стол сели представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. Медведев наполнил, что это был формат, который возник консенсуальным путем, на основе единогласия. «А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!» — сказал он.

При этом зампредседателя Совета безопасности объяснил, что исключение России из G8 в 2014 году — это другое дело. Тогда Россию изначально позвали восьмым членом в «семерку», а потом «попросили» оттуда и она ушла, отметил он. Медведев добавил, что сейчас G7 больше не имеет никакого значения. «Большая двадцатка» же отличается, она помогла России справиться с кризисом 2008 года, подчеркнул он.

Ранее Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Он признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.

