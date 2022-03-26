Медведев сравнил санкции с испытаниями России в прошлом веке

Заместитель председателя Совбеза Медведев сказал, что трудности от санкций не фатальные

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке в интервью РИА Новости.

Медведев признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса, и напомнил, что тогда «временами было не по себе», так как никто не понимал, по каким закономерностям он развивается. «И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — вспомнил Медведев, назвав самым печальным смерть огромного количества людей от инфекции.

В этой же беседе Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но, на самом деле, ею являются США.