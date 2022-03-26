Медведев ответил на попытки занести Россию в разряд страны-разбойника

Медведев: Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но таковой являются США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но, на самом деле, ею являются США. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, Россию хотят причислить к rogue nation или rogue country. Медведев отметил, что данный термин, вроде, когда-то придумал бывший президент США Рональд Рейган. Он объяснил, что в России его почему-то часто переводят как «государство-изгой», однако термин rogue должен переводиться как «разбойник». Зампредседателя Совета безопасности объяснил, что именно таким «разбойником» и являются США, потому что беспрерывно ведут захватнические войны на территории всей палены. «Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник», — резюмировал он.

Ранее Медведев рассказал об ошибке США, которые думают, что у них нет конкурентов. Однако есть Россия, Китай и Индия — однополярному миру пришел конец, сказал зампредседателя Совета Безопасности. По его словам, поведение Соединенных Штатов можно объяснить тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Очевидно, что новые полюса в международных отношениях будут формироваться, подчеркнул политик.

