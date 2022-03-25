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Медведев назвал ошибку США

Зампред Совбеза Медведев заявил, что США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Соединенные Штаты ошибаются, думая, что у них нет конкурентов. Однако есть Россия, Китай и Индия — однополярному миру пришел конец. Такую ошибку США назвал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, поведение Соединенных Штатов можно объяснить тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Очевидно, что новые полюса в международных отношениях будут формироваться, подчеркнул политик.

Кроме того, заявил Медведев, США воспринимают себя вне контекста международного права. Он уточнил, что Соединенные Штаты после распада СССР «посчитали себя победителями и единственными бенефициарами». Поэтому они уверены, что могут судить всех, принимать решения и делать все что угодно, подчеркнул зампред Совбеза.

Он объяснил, что этому есть объяснение, ведь США является экономически сильной страной, которая выпускает основную резервную валюту и, кроме того, «делает это с большой радостью, постоянно увеличивая внутренний долг».

Ранее Медведев заявил о намерении США разрушить Россию. По его словам, это было целью Соединенных Штатов на протяжении последних 30 лет. В течение этого времени американские власти заявляли, что РФ является врагом страны.

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Сергей Истомин
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