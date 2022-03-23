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Медведев заявил о намерении США разрушить Россию

Медведев заявил, что после РФ США взялись бы за Китай, это привело бы к ядерному взрыву

Фото: ТАСС

Последние 30 лет целью Соединенных Штатов была Россия, власти объясняли это тем, что она была врагом. Потом дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, задача США — унизить, ограничить и разрушить Россию. «Как это отзовется в ближайшем будущем в Европе и в мире в целом? Неважно. Об этом никто никогда даже не задумывался», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, он предложил представить, что было бы после реализации стратегии американских партнеров. Они, как отметил политик, вызвали бы в России системный политический и экономический кризис, а также ослабили и привели к расколу очень сложную страну.

«И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты вели бессмысленные войны обычно вдали от своей территории. Им были безразличны судьбы других стран. Однако Россия, по его словам, желает видеть США сильным и умным государством, а не «последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм».

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Сергей Истомин
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