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Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

Зампред Совбеза Медведев заявил, что США безразличны судьбы других стран

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Соединенные Штаты вели бессмысленные войны обычно вдали от своей территории. Им безразличны судьбы других стран, написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram.

США постоянно вели бессмысленные войны, добавил он. «С правом все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху», — подчеркнул Медведев.

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Сергей Истомин
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