Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

Зампред Совбеза Медведев заявил, что США безразличны судьбы других стран

Соединенные Штаты вели бессмысленные войны обычно вдали от своей территории. Им безразличны судьбы других стран, написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram.

США постоянно вели бессмысленные войны, добавил он. «С правом все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху», — подчеркнул Медведев.