Грэм: Сенат согласовал с Белым Домом законопроект о сокрушительных санкциях против РФ

Сенат Конгресса США согласовал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом», — заявил сенатор.

По словам Грэма, сенаторам удалось утвердить версию законопроекта, которую Белый дом согласился поддержать. Он добавил, что теперь вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.

Возможное принятие законопроекта не означает, что санкции автоматически начнут действовать. Документ лишь предоставляет президенту США право вводить или не вводить их на свое усмотрение.

Речь идет о проекте «сокрушительных санкций», согласно которым США будет накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России.

В июле 2025 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США и Грэму нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению.