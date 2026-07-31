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05:48, 31 июля 2026 (обновлено: 06:11, 31 июля 2026)Россия

На складе во Владивостоке обрушилась крыша

МЧС: Пожар на складе DNS во Владивостоке достиг 5 тыс. квадратных метров, обрушилась крыша
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в России

Кадр видео: ГУ МЧС России по Приморскому краю / «Макс»

Пожар на складе DNS на Днепровской улице во Владивостоке распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров, его удалось локализовать, пожарные продолжают его тушить. В результате в здании полностью обрушилась крыша, стены начали оплавляться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, передает ТАСС.

«Пожару был присвоен третий ранг сложности, причиной послужило осложнение тушения из-за сильной ветровой нагрузки и отсутствия нормативного давления в пожарных гидрантах», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что специалисты Роспотребнадзора проводят экспресс-замеры, чтобы оценить уровень загрязнения воздуха рядом с горящим складом. По факту случившегося организована проверка, полицейские опрашивают очевидцев.

Ранее директор DNS Group Дмитрий Алексеев сделал заявление о крупном пожаре на складе во Владивостоке. Он сообщил об отсутствии пострадавших и высказался об ущербе от возгорания.

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