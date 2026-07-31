На складе во Владивостоке обрушилась крыша

МЧС: Пожар на складе DNS во Владивостоке достиг 5 тыс. квадратных метров, обрушилась крыша

Пожар на складе DNS на Днепровской улице во Владивостоке распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров, его удалось локализовать, пожарные продолжают его тушить. В результате в здании полностью обрушилась крыша, стены начали оплавляться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, передает ТАСС.

«Пожару был присвоен третий ранг сложности, причиной послужило осложнение тушения из-за сильной ветровой нагрузки и отсутствия нормативного давления в пожарных гидрантах», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что специалисты Роспотребнадзора проводят экспресс-замеры, чтобы оценить уровень загрязнения воздуха рядом с горящим складом. По факту случившегося организована проверка, полицейские опрашивают очевидцев.

Ранее директор DNS Group Дмитрий Алексеев сделал заявление о крупном пожаре на складе во Владивостоке. Он сообщил об отсутствии пострадавших и высказался об ущербе от возгорания.