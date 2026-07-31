Мужчина проник в разрушенный беспилотником дом и унес оттуда кое-что с собой

В украинском Николаеве мужчина проник в разрушенный беспилотником дом и ограбил его

В украинском городе Николаеве мужчина проник в разрушенный от падения беспилотника дом, который оставили жильцы, и унес оттуда ценности. Среди награбленного — стиральная машина и сугунные радиаторы, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Попасть в здание злоумышленнику помогли выбитые ударом БПЛА оконные стекла. Однако замысел неудался, его задержали.

«При аресте объяснить свои действия не смог. А мы скажем просто — мародерство. Потеря человеческих качеств. Неизвестно, какие конкретно ситуации ждут наш город, но быть человеком надо в любой», — подчеркнул Лебедев.

Ранее стало известно, что российские туристки, пойманные на краже пахлавы в отеле all Inclusive в Турции, попытались смыть ее в унитаз.