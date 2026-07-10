Россиянам дали советы перед отъездом в отпуск

«Петрович»: Покидая квартиру на время отпуска, вентиляцию и окна нельзя закрывать наглухо

К отъезду в отпуск нужно подготовить не только себя, но и квартиру. О чем нужно помнить, покидая жилья надолго, «Ленте.ру» напомнили эксперты строительного торгового дома «Петрович».

Во избежание потопов перед отъездом в отпуск надо полностью перекрыть подачу воды на входе. Даже небольшое избыточное давление в изолированной сети может прорвать старые участки труб или соединения, предупреждают в компании. Гидроудары являются одной из самых распространенных причин аварий в сантехнике, подчеркивает менеджер по обучению контакт-центра СТД «Петрович» Евгений Федоров. Если на входе установлен неисправный кран или вентиль, то скачок пройдет дальше по трубам и, достигнув гибкой подводки к смесителю или фильтру, повредит их. В результате отпускник может, сам того не зная, залить несколько этажей, обеспечив себе траты на сотни тысяч рублей.

В отличие от водопровода, вентиляцию и окна закрывать наглухо нельзя: без свежего воздуха в комнатах может появиться сырость и плесень. Эксперты рекомендуют, перед тем как покинуть квартиру, оставить створки в режиме микропроветривания, заблаговременно очистив дренажные отверстия в нижней части рам. Такое действие препятствует скоплению влаги внутри профиля и образованию ржавчины на механизмах. Плесень может возникнуть в том числе из-за домашнего увлажнителя — перед отъездом его нужно осушить, чтобы вода не зацвела.

Стоит позаботиться перед отъездом и о мелком ремонте. Капающий смеситель, трещины в герметике около ванны или заедающая дверная защелка — такие проблемы за время отпуска могут только усугубиться вплоть до того, что из-за просевшей двери хозяин рискует просто не попасть к себе домой. В то же время высохший гидрозатвор в сифоне может стать причиной неприятного запаха в квартире по возвращении. Избежать этого можно, перекрыв сливы механически. Свою эффективность доказали умные датчики протечки, которые работают в связке с системой автоматического перекрытия, а умные розетки помогут дистанционно обесточить всю технику.

Кроме того, перед отъездом в отпуск владельцам советуют оставить межкомнатные двери открытыми и обесточить водонагреватель.