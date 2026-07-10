В Херсонской области в результате атак ВСУ погибли 545 мирных жителей

Сальдо: В Херсонской области в результате атак ВСУ погибли 545 мирных жителей

Более 500 мирных жителей погибли в Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 3,7 тысячи человек были ранены, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что мирные жители практически ежедневно подвергаются атакам со стороны украинских войск.

«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 раненых», — подчеркнул он.

Ранее в Херсонской области сравнили атаки беспилотников ВСУ с оружием массового поражения.