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21:39, 10 июля 2026Бывший СССР

В Херсонской области сравнили атаки беспилотников ВСУ с оружием массового поражения

Сальдо сравнил масштабные атаки беспилотников ВСУ с оружием массового поражения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область сравнимы с применением оружия массового поражения, заявил губернатор Владимир Сальдо. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев с технологической помощью западных стран создает системы, которые можно вполне назвать оружием массового поражения.

«То количество беспилотников, которые у них постоянно дежурят в небе, — это уже оружие массового поражения», — подчеркнул он.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов.

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