В российском регионе украинские дроны уничтожили 14 школьных автобусов

В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов

В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, украинские беспилотники ударили по автобусному парку в Херсонской области. В результате уничтожен гражданский автотранспорт и 14 школьных автобусов.

По его словам, эта атака не имеет ничего общего с боевыми действиями. Они сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее. Виновные за подобные преступления рано или поздно за них ответят.

Ранее сообщалось, что Россия пережила рекордную атаку ВСУ. Украина выпустила больше 600 дронов, есть разрушения на промышленном предприятии.