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09:27, 26 июня 2026Россия

Россия пережила рекордную атаку ВСУ. Украина выпустила больше 600 дронов, есть разрушения на промышленном предприятии

Ночная атака ВСУ на регионы России стала самой массированной за год
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минувшей ночью регионы России пережили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, в ночь с 25 на 26 июня на территорией страны сбили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эта атака стала рекордной за год. До этого наибольшее число беспилотников ВСУ выпустили в сторону России 17 мая. Тогда было сбито 556 дронов.

Еще одна массированная атака была зафиксирована 6 июня. Тогда российские средства ПВО ликвидировали 376 БПЛА

Под ударом оказались 13 регионов страны

Дроны этой ночью сбивали над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Крымом, Черным и Азовским морями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При этом только 47 дронов были сбиты на подлете к Москве, рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Под Тулой в результате атаки повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. Также, по словам главы региона Дмитрия Миляева, повреждения в регионе были зафиксированы на ЛЭП. В общей сложности, добавил он, над Тульской областью сбили минимум 84 БПЛА.

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Кроме того, под атакой оказалась и Херсонская область, где ВСУ целились по энергетике. Почти все округа в результате оказались полностью или частично обесточены.

Над Белгородской областью за сутки было перехвачено 113 беспилотников. В том числе противник шесть раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Жертвой массированного налета дронов стал один человек, еще трое пострадали.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В России предложили ударить по Одессе

Как считают авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», Вооруженным силам РФ следует ответить на массированные атаки Киева ударом по энергетике в Одессе и Харькове.

В условиях жары, когда растет нагрузка на энергосистему из-за кондиционеров и так далее, можно и нужно бить по подстанциям

Telegram-канал «Архангел спецназа»

В случае продолжения ударов, в том числе терроризирующих население Крыма, российские военные должны будут начать бить по украинским очистным сооружениям.

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