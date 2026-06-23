В России заявили о необходимости жесткого удара по Одессе после атаки ВСУ на Крым

В России заявили о необходимости уничтожить энергетику Одессы после удара ВСУ по Крыму

Российским военнослужащим нужно уничтожить энергетику в Одессе и Харькове после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. О необходимости жесткого ответного удара заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Если ВСУ подвергают серьезному испытанию крымское население, которое живет под ударами беспилотников, то почему бы и нам не ответить? В условиях жары, когда растет нагрузка на энергосистему из-за кондиционеров и так далее, можно и нужно бить по подстанциям», — указано в публикации.

Авторы подчеркнули, что в случае успешных атак на объекты энергетики в городах Украины могут возникнуть проблемы в работе портов, заводов и промышленных предприятий. Если же ВСУ продолжат атаковать Крым, российские военные должны будут начать бить по украинским очистным сооружениям.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову — жертвами атаки стали четыре человека, еще 28 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что в результате налета украинских беспилотников на нефтяном терминале в поселке Чушка разгорелся пожар.

Военблогер Юрий Подоляка заявлял, что в последние дни интенсивность атак на Крым снизилась. По его словам, Украина накапливает ресурсы для масштабного удара по полуострову, одновременно с этим ослабляя российские системы противовоздушной обороны малыми налетами.