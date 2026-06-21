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09:57, 21 июня 2026Россия

ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма сообщил о жертвах, почти 30 человек ранены. Что известно?

Аксенов: Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров, еще 28 получили ранения. О последствиях удара рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

На месте сейчас работают профильные службы.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе. Ранее оперштаб сообщил, что один человек не выжил, еще один пострадал. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.

Как сообщил оперштаб, с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также выразил соболезнования родным и близким жертв атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. «Севастополь всегда рядом и готов оказать любую необходимую помощь нашим братьям-крымчанам, если это потребуется», — заявил он.

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На Украине захотели превратить Крым в остров

Эти угрозы прозвучали от министра обороны Украины Михаила Федорова. Он заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на мосты на трассах, ведущих в Крым, якобы нацелены на изоляцию полуострова. В Крыму отреагировали на эти слова, назвав их бахвальством.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ заявил, что России нужно усилить удары по военной логистике Украины, чтобы обезопасить Крым. Для предотвращения угрозы необходимо продолжать точечно атаковать логистические маршруты поставок оружия для ВСУ. Удары по объектам энергетики и военной логистике противника должны быть именно точечными, полагает Чепа, поскольку это позволит избежать жертв среди мирного населения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Москва работает над «противоядием» от украинских беспилотников.

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