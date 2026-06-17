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19:15, 17 июня 2026Бывший СССР

Москва ответила Киеву на угрозы Крыму

Лавров ответил на угрозы Крыму заявлением о противоядии от беспилотников ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москва работает над «противоядием» от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так Лавров прокомментировал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова в отношении Крыма. По словам представителя Киева, ВСУ якобы изолируют полуостров с помощью беспилотников.

«Да, [Федоров] сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности — ему освоиться надо», — отметил глава МИД.

Ранее на угрозы Федорова ответил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он заявил, что Украина получит жесточайший ответ на попытки превратить Крым в остров.

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