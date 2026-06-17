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17:25, 17 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

Депутат Колесник: Киев получит жесточайший ответ на попытки превратить Крым в остров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украина получит жесточайший ответ на попытки превратить Крым в остров, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на соответствующую угрозу министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Понятно, что они хотят сделать. Они били в свое время по Джанкою, по всей логистической цепочке. Хотят отрезать Крым, скажем так, от большой России и начать блокаду», — заявил Колесник.

Депутат напомнил, что Киев перекрывал подачу воды в Крым, тем самым устроив водную блокаду полуострова.

«Это они так считают Крым своим. То они морили Крым жаждой, то теперь стараются сделать так, чтобы крымчане не заработали в туристический сезон. Бьют по перешейку между полуостровом и материком. Но не смогут они этого сделать. Получат жесточайший ответ», — предупредил он.

Если это произойдет, то Федоров записал себя в круг ответственных за это лиц. Будет отвечать по всей строгости закона

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров захотел превратить Крым в остров. По его словам, ВСУ якобы изолируют полуостров при помощи беспилотников.

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