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05:51, 19 июня 2026Россия

Депутат назвал способ обезопасить Крым на фоне угроз Украины

Депутат Госдумы РФ Чепа: Удары по военной логистике Украины обезопасят Крым от угроз Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

России нужно усилить удары по военной логистике Украины. Это поможет обезопасить Крым на фоне слов главы Минобороны Украины Михаила Федорова о стремлении Киева превратить российский регион в «остров», такой способ предложил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы должны предпринимать меры, чтобы они [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] не наносили удары по мостам, защищать [дороги в Крым], обеспечивать логистику и предпринимать соответствующие контрмеры. Помимо защиты нужно нападать», — подчеркнул парламентарий.

Для предотвращения угрозы необходимо продолжать точечно атаковать логистические маршруты поставок оружия для ВСУ. Удары по объектам энергетики и военной логистике противника должны быть именно точечными, полагает Чепа, поскольку это позволит избежать жертв среди мирного населения.

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