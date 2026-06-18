В Крыму отреагировали на угрозы Украины превратить полуостров в остров

Цеков назвал бахвальством угрозы министра обороны Украины превратить Крым в остров

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков отреагировал на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров, назвав подобные заявления бахвальством. Его слова приводит РИА Новости.

«Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство», — обозначил Цеков.

Политик заявил, что Крым является частью России, а попытки Киева изолировать регион и дестабилизировать ситуацию на полуострове не увенчались успехом. «[В Киеве] обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет», — заключил Цеков.

Ранее Федоров заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на мосты на трассах, ведущих в Крым якобы нацелены на изоляцию полуострова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва работает над «противоядием» от украинских беспилотников.