Глава МО Украины Федоров захотел превратить Крым в остров с помощью дронов ВСУ

Глава Министерства обороны (МО) Украины Михаил Федоров заявил о желании Киева превратить Крым в остров.

На фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мосты на трассах, ведущих в регион России, он рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ якобы занимаются изоляцией полуострова.

В ближайшее время выглядит так, что Крым превратится в остров Михаил Федоров министр обороны Украины

Фото: Tom Nicholson / Reuters

В частности, 15 июня ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа. Херсонский губернатор Владимир Сальдо 17 июня сообщил, что осмотрел соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку мост, который был поврежден в результате террористических атак противника. Ведется ремонт моста. Также власти занимаются созданием альтернативного проезда.

В России пригрозили Киеву жесточайшим ответом

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Украина получит жесточайший ответ на попытки превратить Крым в остров.

Хотят отрезать Крым, скажем так, от большой России и начать блокаду

Андрей Колесник депутат Госдумы

«То они морили Крым жаждой, то теперь стараются сделать так, чтобы крымчане не заработали в туристический сезон. Бьют по перешейку между полуостровом и материком. Но не смогут они этого сделать. Получат жесточайший ответ», — предупредил парламентарий.

По его словам, если такое произойдет, то глава Минобороны Украины записал себя в круг ответственных за это лиц. «Будет отвечать по всей строгости закона», — подчеркнул Колесник.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал угрозы Федорова в отношении Крыма. Он сообщил, что Москва работает над «противоядием» от БПЛА ВСУ.

Фото: Stringer / Reuters

В Крыму призвали подать в суд на Украину из-за блокады полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал подать в суд на Украину из-за блокады полуострова. Он отметил, что причиненный Крыму ущерб исчисляется триллионами рублей. Парламентарий заявил, что этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах.

«Благодаря таким процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид в Крыму», — подчеркнул Константинов.

Ранее МИД России сообщил, что РФ победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья», — уточнили в ведомстве. Также суд отклонил требование Украины по демонтажу Крымского моста.