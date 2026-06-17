В Крыму призвали подать в суд на Украину из-за блокады полуострова

Константинов призвал подать в суд на Украину из-за блокады полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал подать в суд на Украину из-за блокады полуострова. По его словам, причиненный Крыму ущерб исчисляется триллионами рублей, передает РИА Новости.

Парламентарий заявил, что данный вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах.

«Благодаря таким процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид в Крыму», — обозначил Константинов.

Он также добавил, что работа в данном направлении еще предстоит.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Также было отклонено требование Киева по демонтажу Крымского моста.