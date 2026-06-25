Несколько десятков пострадавших и шесть жертв. Масштабы последствий ракетного удара ВСУ по Воронежу возросли

Гусев: Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло до шести человек

Число жертв ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня увеличилось до шести человек. Поисковые работы завершились, и последняя пропавшая была найдена под завалами без признаков жизни, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона Александр Гусев губернатор Воронежской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По словам губернатора, уже начались выплаты компенсаций родным жертв. Также формируются списки получивших серьезные ранения — они получат финансовую поддержку, подчеркнул Гусев.

Глава региона поблагодарил горожан за то, что они не растерялись в сложной ситуации и спрятались в укрытиях, а также выразил благодарность всем оперативным службам, которые работали на месте чрезвычайной ситуации.

«Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан», — подчеркнул он.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Воронежской области объявили траур по жертвам ракетной атаки ВСУ

23 июня в Воронежской области объявили траур по жертвам ракетной атаки ВСУ, случившейся 22 июня, сказал Гусев.

Траур продлится до четверга, 25 июня. В регионе на три дня были приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям порекомендовали не проводить развлекательные мероприятия и программы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Не существует слов, способных заглушить боль родных и близких тех, кого мы потеряли 22 июня 2026 года. Все мы, воронежцы, скорбим вместе с ними Александр Гусев губернатор Воронежской области

На Западе допустили ответный удар России по Британии за атаку на Воронеж

Британские власти одобрили атаку ВСУ крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow на Воронеж, что может спровоцировать ответный удар России по Великобритании, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В день отставки Стармер одобрил атаку на Воронежскую область с помощью Storm Shadow. Будут ли они кричать о том, что удары были "ничем не спровоцированы", когда Россия нанесет ответный удар по Великобритании? Гленн Дизен профессор Университета Юго-Восточной Норвегии

Страны Запада настроены на продолжение конфликта с Россией и участвуют в нем с каждым днем все более активно, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Ракеты Storm Shadow, прилетевшие по Воронежу, между прочим, британского производства, и вряд ли кто-то посмеет утверждать, что Лондон в этой войне держит нейтралитет», — сказал он «Ленте.ру».

Парламентарий считает, что Запад мечтает «расчленить» Россию и пользоваться ее ресурсами. Он призвал начать поражать опасные цели в Европе, например заводы по изготовлению оружия.

Известно, что 23 июня, на следующий день после трагедии в Воронеже, российские средства противовоздушной обороны сбили еще пять Storm Shadow.

Путин назвал цель ударов ВСУ по российским гражданским объектам

Вооруженные силы Украины бьют по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать российское общество. Цель Киева назвал президент России Владимир Путин.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

«Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», — сказал он.

Президент подчеркнул, что беспилотники идут на Украину с Запада огромным потоком, чтобы создать неуверенность в действиях Вооруженных сил России, «а то, что на фронте, они за скобки выносят».

Ранее стало известно, что удар по Воронежу могли нанести также американскими ракетами.