На Западе допустили ответный удар России по Британии за атаку ВСУ на Воронеж

Профессор Дизен высказался об ответном ударе РФ по Британии из-за атаки ВСУ на Воронеж

Британские власти одобрили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow на Воронеж, что может вызвать ответный удар России по Великобритании. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«В день отставки Стармер одобрил атаку на Воронежскую область с помощью Storm Shadow. Будут ли они кричать о том, что удары были "ничем не спровоцированы", когда Россия нанесет ответный удар по Великобритании?» — задался вопросом эксперт.

22 июня ВСУ атаковали Воронеж ракетами, жертвами стали пять человек.

Официально власти не называли примененное украинской стороной вооружение, однако военкоры и военблогеры допускают применение Storm Shadow и новых американских ракет ERAM.