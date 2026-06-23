Британские власти одобрили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow на Воронеж, что может вызвать ответный удар России по Великобритании. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети X.
«В день отставки Стармер одобрил атаку на Воронежскую область с помощью Storm Shadow. Будут ли они кричать о том, что удары были "ничем не спровоцированы", когда Россия нанесет ответный удар по Великобритании?» — задался вопросом эксперт.
22 июня ВСУ атаковали Воронеж ракетами, жертвами стали пять человек.
Официально власти не называли примененное украинской стороной вооружение, однако военкоры и военблогеры допускают применение Storm Shadow и новых американских ракет ERAM.