Пять человек стали жертвами атаки ВСУ на Воронеж. Удар могли нанести американскими ракетами

Глава Воронежской области Гусев: Пять человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ

Пять человек стали жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Актуальными данными о последствиях удара Украины по городу поделился глава региона Александр Гусев.

Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой

Александр Гусев губернатор Воронежской области

Губернатор принес соболезнования семьям жертв, а также сообщил о положенной им помощи. Правительство региона выплатит родным погибших по одному миллиону рублей, а тем, кто был ранен в ходе атаки, — по 300 тысяч рублей.

Кроме того, Гусев еще раз призвал граждан максимально серьезно воспринимать сигналы опасности, а также своевременно перемещаться в укрытия. Он подчеркнул, что от соблюдения этих рекомендаций «напрямую зависит ваша жизнь».

Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ

Для ударов по Воронежу ВСУ могли использовать новые ракеты

Украина могла ударить по Воронежу новыми американскими ракетами, поставленными в рамках проекта ERAM (Extended Range Attack Munition, или «боеприпас увеличенной дальности»).

В пользу этого предположения говорит тот факт, что украинское командование не уточнило название снарядов в отчете об атаке. При этом прежде использование ракет Storm Shadow никогда не скрывалось. «Но понятно будет, только если появятся фото обломков или другие доказательства, публикация чего крайне маловероятна», — отметил автор Telegram-канала «Военный осведомитель».

В свою очередь, Telegram-канал «Воевода вещает» не исключает, что украинская атака на город могла быть комбинированной. Автор отметил, что ВСУ могли использовать и американские ракеты ERAM, и Storm Shadow.

В рамках американской программы ERAM были созданы два типа крылатых ракет: RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile), сконструированные компанией CoAspire, и Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), произведенные Zone 5 Technologies. Оба снаряда способны поражать цели на расстоянии 460 километров и предназначены для ударов по наземным целям.

Фото: Social Media via Reuters

Атаку ВСУ на Воронеж назвали оскорблением памяти ветеранов

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий прокомментировал удары Украины по Воронежу 22 июня. Он назвал атаку ВСУ в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны оскорблением памяти ветеранов.

Причинен не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941-1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий глава Воронежской митрополии

Священнослужитель выразил соболезнования семьям жертв атаки. Также он пообещал молиться за здоровье всех пострадавших.