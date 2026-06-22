Стало известно о возможном применении новых американских ракет для атаки ВСУ на Воронеж

ВСУ могли применить для атаки на Воронеж новые американские ракеты ERAM

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж могла вестись при помощи новых ракет ERAM (Extended Range Attack Munition или «боеприпас увеличенной дальности»). Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По мнению автора поста, в пользу этой версии говорит то, что Генштаб Украины не уточнил в сообщении об атаке название использованных ракет, как это было в случае со Storm Shadow. «Но понятно будет только если появятся фото обломков или другие доказательства, публикация чего крайне маловероятна», — подчеркнул автор поста.

В свою очередь, Telegram-канал «Воевода Вещает» считает, что атака могла быть комбинированной — при помощи ERAM и Storm Shadow.

В рамках американской программы ERAM разработано два типа авиационных управляемых крылатых ракет: RAACM производства CoAspire и Rusty Dagger («Ржавый кинжал») производства Zone 5 Technologies. Снаряды имеют дальность около 460 километров и предназначены для наземных целей в тылу.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции обнаружили особую CRPA-антенну, разработанную Zone 5. В России предположили, что устройство принадлежит крылатой ракете AGM-188A Rusty Dagger, испытания которой прошли в январе.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами днем 22 июня. Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Известно минимум о трех пострадавших.