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14:37, 22 июня 2026Россия

Появились подробности о разрушениях на предприятии в Воронеже после ракетной атаки ВСУ

Гусев: В результате атаки ВСУ повреждены верхние этажи здания предприятия в Воронеже
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия в Воронеже. Подробности о разрушениях привел губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, также повреждены фасады близлежащих многоквартирных домов. «К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется», — подчеркнул чиновник.

Гусев добавил, что для оперативной ликвидации последствий атаки в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее военкор Юрий Котенок допустил, что ВСУ могли выпустить по Воронежу крылатые ракеты Storm Shadow, однако официально эта информация не подтверждена. В свою очередь, капитан первого ранга Василий Дандыкин выразил мнение, что атака осуществлена с территории Харьковской области при помощи истребителей F-16 или Mirage.

Днем 22 июня средства противовоздушной обороны сбили над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Сообщалось от трех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

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