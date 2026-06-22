Предприятие в Воронеже повреждено в результате атаки ВСУ

Гусев: В Воронеже в результате атаки ВСУ повреждено предприятие

В Воронеже в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено одно из предприятий города. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, над региональной столицей уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. «Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», — написал чиновник.

Он также сообщил о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что для атаки ВСУ могли использовать крылатые ракеты Storm Shadow. Официально эта информация не подтверждена.

Власти предупредили жителей Воронежской области о ракетной опасности в 11:40 по московскому времени. После этого в областном центре прогремели взрывы. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала громкий гул и видела над домом что-то похожее на ракеты. Женщина насчитала около четырех снарядов.