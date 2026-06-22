Появились подробности о ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

Военкор Котенок: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow. Подробности об атаке на региональную столицу появились у военкора Юрия Котенка в Telegram.

«ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами Storm Shadow», — написал журналист.

Официального подтверждения этой информации нет. В 11:40 по московскому времени губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал в Telegram о ракетной опасности, однако об ударе не сообщалось.

В свою очередь, одна из местных жительниц рассказала, что слышала громкий гул и видела над домом что-то похожее на ракеты. Женщина насчитала около четырех снарядов.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 22 июня над регионами 301 украинского беспилотника ВСУ. Дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, Московском регионе, а также над акваториями Азовского и Черного морей.