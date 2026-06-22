Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 22 июня 2026Россия

Появились подробности о ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

Военкор Котенок: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lewis Joly / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow. Подробности об атаке на региональную столицу появились у военкора Юрия Котенка в Telegram.

«ВСУ нанесли удар по Воронежу. Предварительно, били ракетами Storm Shadow», — написал журналист.

Официального подтверждения этой информации нет. В 11:40 по московскому времени губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал в Telegram о ракетной опасности, однако об ударе не сообщалось.

В свою очередь, одна из местных жительниц рассказала, что слышала громкий гул и видела над домом что-то похожее на ракеты. Женщина насчитала около четырех снарядов.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 22 июня над регионами 301 украинского беспилотника ВСУ. Дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, Московском регионе, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok