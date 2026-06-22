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12:09, 22 июня 2026Россия

Стало известно об атаке ВСУ ракетами по российскому городу

ВСУ ударили ракетами по Воронежу
Майя Назарова
Воронеж

Воронеж. Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили, по предварительным данным, ракетами по Воронежу. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

Одна из жительниц российского города поделилась, что атака проходила над ее домом. В Воронеже действует ракетная опасность, пишет портал Voronezh1.ru.

«Я услышала громкий гул, выглянула в окно и увидела, как очень невысоко летят штуки, похожие на ракеты, я насчитала три или четыре. Это очень страшно», — отметила россиянка в беседе с изданием.

До этого в Воронежской области объявили ракетную опасность — на улицах звучали сирены. Глава приграничного региона Александр Гусев призывал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что жителей многоквартирного дома в Щекино Тульской области эвакуировали из-за удара беспилотника.

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