Стало известно об атаке ВСУ ракетами по российскому городу

ВСУ ударили ракетами по Воронежу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили, по предварительным данным, ракетами по Воронежу. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

Одна из жительниц российского города поделилась, что атака проходила над ее домом. В Воронеже действует ракетная опасность, пишет портал Voronezh1.ru.

«Я услышала громкий гул, выглянула в окно и увидела, как очень невысоко летят штуки, похожие на ракеты, я насчитала три или четыре. Это очень страшно», — отметила россиянка в беседе с изданием.

До этого в Воронежской области объявили ракетную опасность — на улицах звучали сирены. Глава приграничного региона Александр Гусев призывал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что жителей многоквартирного дома в Щекино Тульской области эвакуировали из-за удара беспилотника.

