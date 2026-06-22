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09:48, 22 июня 2026Россия

Украинский БПЛА ударил по жилому дому в российском регионе

Губернатор Миляев: Жителей дома в Щекино Тульской области эвакуировали из-за удара БПЛА
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по жилому многоквартирному дому в Щекино Тульской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он уточнил, что жильцов пришлось эвакуировать из здания. Миляев подчеркнул, что данных о пострадавших не поступало.

На месте происшествия начали работу экстренные службы и оперативный штаб правительства Тульской области, разъяснил губернатор. «Проявляйте внимательность и осторожность, опасность БПЛА сохраняется», — подчеркнул Миляев в посте.

В Минобороны рассказали, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 301 украинский дрон. Тогда атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым.

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