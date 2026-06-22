Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж

Гусев: Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Воронеж

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии», — написал губернатор.

Он добавил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, автомобили, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ могли атаковать региональную столицу крылатыми ракетами Storm Shadow.

Власти предупредили жителей Воронежской области о ракетной опасности в 11:40 по московскому времени. После этого в областном центре прогремели взрывы. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала громкий гул и видела над домом что-то похожее на ракеты. Женщина насчитала около четырех снарядов.