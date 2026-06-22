Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 22 июня 2026Россия

Названо возможное место и способ запуска крылатых ракет ВСУ на Воронеж

Капитан первого ранга Дандыкин: ВСУ могли запустить ракеты на Воронеж из-под Харькова
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Joe Giddens / PA Images / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить крылатые ракеты ракеты Storm Shadow с территории Харьковской области. Мнение об этом высказал капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Он пояснил. что ракеты Storm Shadow имеют дальность полета около 300 километров. При этом Воронеж находится недалеко от границы с Украиной — на расстоянии около 200 километров. «Поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет. Их могли запустить с F-16 или Mirage. Вероятно, их запустили с территории Харьковской области», — предположил Дандыкин, говоря о способе атаки.

Ранее о том, что ВСУ могли использовать для атаки ракеты Storm Shadow, сообщил военкор Юрий Котенок. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Согласно данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, днем 22 июня над Воронежем обнаружены и сбиты несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали три человека, один из которых в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Воронеж. Под ударом оказался завод, выпускающий микроэлектронику для важнейшей аппаратуры

    Названа цель угроз Зеленского Белоруссии

    В России ответили на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    В российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО

    «Радиостанция Судного дня» передала редкую двойную шифровку

    Ferrari ополчился на блогера из-за рисунка мотоцикла

    Стала известна судьба программы «Человек и закон»

    Военный эксперт высказался о развитии дронов ВСУ

    Москвичам стали продавать кусок хлеба с колбасой за 650 рублей

    Назван неожиданный признак проблем с кровообращением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok