Названо возможное место и способ запуска крылатых ракет ВСУ на Воронеж

Капитан первого ранга Дандыкин: ВСУ могли запустить ракеты на Воронеж из-под Харькова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить крылатые ракеты ракеты Storm Shadow с территории Харьковской области. Мнение об этом высказал капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Он пояснил. что ракеты Storm Shadow имеют дальность полета около 300 километров. При этом Воронеж находится недалеко от границы с Украиной — на расстоянии около 200 километров. «Поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет. Их могли запустить с F-16 или Mirage. Вероятно, их запустили с территории Харьковской области», — предположил Дандыкин, говоря о способе атаки.

Ранее о том, что ВСУ могли использовать для атаки ракеты Storm Shadow, сообщил военкор Юрий Котенок. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Согласно данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, днем 22 июня над Воронежем обнаружены и сбиты несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали три человека, один из которых в тяжелом состоянии.