«Киеву дали "зеленый свет"». В России сделали вывод из ракетного удара Украины по городу в тысяче километров от границы

Коц: Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по территории РФ

Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Такой вывод из ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по удаленной от границы столице Чувашии, Чебоксарам, сделал российский военкор Александр Коц.

Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет Александр Коц военкор

Коц отметил, что характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по российскому городу, позволяют ей лететь на расстояние в три тысячи километров. «В теории они могут доставать даже до Сибири. А 1000-килограммовой боевой части хватит, чтобы нанести серьезный урон», — добавил военкор.

Атаки ВСУ вскоре могут дойти до Северного полярного круга

Украинская сторона наращивает количество средств поражения за счет зарубежных поставок, что вскоре может привести к атакам за Северным полярным кругом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Уверен, что вскоре попадания будут и за Северным полярным кругом — лететь новые модификации ракет могут и на более дальние расстояния. Вопрос в их количестве, потому что ПВО объективно не может сбить целый рой, а число средств поражения у украинской стороны растет ежедневно Алексей Журавлев первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По его словам, это не заслуга украинской промышленности — ее, по сути, не существует, указал он. Все вооружение везут из-за границы.

Депутат призвал пресечь логистику и нанести удары по европейским предприятиям, производящим оружие для ВСУ.

ВСУ могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам из Николаева

ВСУ могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам, столице Чувашии, из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона. Возможное место запуска ракет назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они [ракеты] выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволожья Владимир Попов генерал-майор

По словам Попова, беспилотники, которыми ВСУ также атаковали регион, могли быть запущены со стороны третьих стран. Кроме того, он не исключил возможности запуска дронов диверсантами с территории России.

О ракетном ударе ВСУ по столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека. Ракетную опасность объявили утром во всех регионах Уральского федерального округа, она действовала на протяжении часа.

