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14:02, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали причины ударов по отдаленным от границы с Украиной регионам

Депутат Журавлев: Атаки ВСУ вскоре могут дойти до Северного полярного круга
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

Украинская сторона наращивает количество средств поражения за счет зарубежных поставок, что вскоре может привести к атакам за Северным полярным кругом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в интервью «Ленте.ру».

«Уверен, что вскоре попадания будут и за Северным полярным кругом — лететь новые модификации ракет могут и на более дальние расстояния. Вопрос в их количестве, потому что ПВО объективно не может сбить целый рой, а число средств поражения у украинской стороны растет ежедневно», — сказал парламентарий.

По его словам, это не заслуга украинской промышленности — ее, по сути, не существует, указал он. Все вооружение везут из-за границы.

«Пора пресечь эту преступную логистику и нанести удары по европейским предприятиям, которые производят оружие. Тем более что точные координаты всех заводов нашей разведке давным-давно известны», — заключил депутат.

Ранее Украина ударила ракетами по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы. Сколько снарядов было выпущено по городу, не уточняется. Какие объекты подверглись ракетной атаке со стороны Украины, неизвестно. Как рассказал Николаев, власти пока оценивают масштаб разрушений и число пострадавших.

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