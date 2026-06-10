В России сделали вывод из ракетного удара Украины по городу в тысяче километров от границы

Военкор Коц: Киеву могли дать разрешение применять любое оружие по любым объектам России

Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Такой вывод из ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по удаленной от границы столице Чувашии, Чебоксарам, сделал российский военкор Александр Коц.

Как заявил журналист, из действий ВСУ следует, что такого понятия как тыл в России больше нет. «Судя по всему, Киеву дали "зеленый свет" на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет», — написал в блоге он.

Коц отметил, что характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по российскому городу, позволяют ей лететь на расстояние в три тысячи километров. «В теории они могут доставать даже до Сибири. А 1000-килограммовой боевой части хватит, чтобы нанести серьезный урон», — заявил журналист.

О том, что Украина ударила ракетами по Чебоксарам стало известно утром 10 июня. Несколько человек получили ранения.