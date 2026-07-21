В Южной Корее произошла утечка данных почти всех дипломатов страны

Хакеры похитили личные данные почти всех дипломатов Южной Кореи

В результате взлома системы онлайн-обучения Корейской национальной дипломатической академии могли быть похищены персональные данные практически всех сотрудников МИД Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на представителя ведомства.

По данным агентства, на сервере хранилось около 10 тысяч записей. Утечка могла затронуть не только действующих и бывших сотрудников МИД, но и работников других ведомств, направленных в зарубежные представительства, включая сотрудников разведки и безопасности.

Злоумышленник получил контроль над сервером в апреле-мае прошлого года и сохранял доступ до февраля этого года. В системе хранились имена, идентификаторы, адреса электронной почты, зашифрованные пароли, а также сведения о должностях, но чувствительных данных — номеров документов, телефонов и домашних адресов — не было.

Власти рассматривают все версии, включая возможную причастность иностранных хакерских группировок. Злоумышленники использовали неизвестную ранее уязвимость нулевого дня, что затруднило обнаружение атаки. Работа системы приостановлена, МИД уведомил пострадавших сотрудников.

Ранее в Южной Корее хакеры взломали сотни тысяч домашних камер видеонаблюдения. Взломщики получили доступ к 120 тысячам IP-камер видеонаблюдения не только в домах, но и офисах. Ролики интимного характера хакеры слили в интернет. Четверых причастных к преступлению задержали.

Один из них, офисный сотрудник, взломал 70 тысяч камер наблюдения и выложил в сеть 648 видеозаписей, заработав на этом около 18 миллионов вон в криптовалюте (1 миллион рублей). Другой, не имея официального места работы, заработал на слитых видео порядка 35 миллионов вон (1,9 миллиона рублей).

Еще два фигуранта дела, офисный клерк и владелец малого бизнеса, хранили видео, не распространяя их. Возбуждено уголовное дело. Как выяснило следствие, хакеры смогли получить доступ к устройствам благодаря примитивным логинам и паролям.