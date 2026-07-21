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Силовые структуры
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13:16, 21 июля 2026Силовые структуры

Две хакерские группировки признаны экстремистскими в России за совместные атаки с ВСУ

ВС РФ признал экстремистскими хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России удовлетворил заявление о признании экстремистскими двух хакерских объединений: «Киберпартизаны BY» («Кибер-Партизаны», Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон»). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Их деятельность на территории России запрещена. Решение ВС подлежит немедленному исполнению.

Как установил суд, «Киберпартизаны BY» являются частью белорусской неформальной организации, ставящей целью насильственное изменение конституционного строя Белоруссии. Группировка сотрудничает с террористическим объединением, занимающимся вербовкой боевиков для участия в боевых действиях на стороне Украины, и аффилирована с подразделением информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вторая группировка, Silent Crow (ранее известная как CyberWar и Cyber LegionsUA), — это проукраинское объединение анонимных хакеров-активистов, совершающих кибератаки на российские государственные органы, компании и объекты критической информационной инфраструктуры. Основная цель — нанесение ущерба национальной безопасности России, отметили в ведомстве.

Обе группировки тесно сотрудничают между собой, осуществляя совместные кибератаки на информационные структуры России и Белоруссии с целью дестабилизации социально-политической обстановки и неконституционной смены власти.

Ранее пророссийский хакер PalachPro рассказал подробности взлома 50 тысяч камер видеонаблюдения в странах Евросоюза и на Украине.

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