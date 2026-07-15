Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:40, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Пророссийский хакер рассказал о слежке за европейцами

Хакер PalachPro рассказал о слежке за европейцами после взлома камер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Пророссийский хакер PalachPro рассказал подробности взлома 50 тысяч камер видеонаблюдения в странах Евросоюза и на Украине. Его слова приводит KP.RU.

«Уличные камеры, частные видеосистемы и так далее — данные с них собираются, очищаются. Я могу в реальном времени отслеживать любую машину — где она находилась, когда, где двигалась, а где подолгу стояла», — сообщил PalachPro.

Он также вспомнил историю с верховным лидером Ирана Али Хаменеи — перед его убийством США и Израиль несколько месяцев следили за ним, в том числе с помощью систем видеонаблюдения. По словам пророссийского хакера, посредством взлома камер специалисты могут собирать много полезной для себя информации внутри «вражеских стран».

В марте стало известно, что PalachPro осуществил массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения по всей Украине. Полученная информация может помочь в отслеживании украинского вооружения и солдат, а также передвижения сотрудников администраций и силовых ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
    Российские медики запустили остановившееся на четверть часа сердце мужчины
    Стала известна тема разговора Буданова с кандидатом в премьер-министры Украины
    58-летняя певица Валерия раскрыла правду о пластике
    В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год
    Дочь Орнеллы Мути ответила на критику из-за поездок в Россию
    Пророссийский хакер рассказал о слежке за европейцами
    Россиянин получил 16 лет колонии за алкоголь для детей
    Модернизированный АК-12 прошел плановые испытания
    Киркоров продал дом в США за 100 долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok