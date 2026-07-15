Хакер PalachPro рассказал о слежке за европейцами после взлома камер

Пророссийский хакер PalachPro рассказал подробности взлома 50 тысяч камер видеонаблюдения в странах Евросоюза и на Украине. Его слова приводит KP.RU.

«Уличные камеры, частные видеосистемы и так далее — данные с них собираются, очищаются. Я могу в реальном времени отслеживать любую машину — где она находилась, когда, где двигалась, а где подолгу стояла», — сообщил PalachPro.

Он также вспомнил историю с верховным лидером Ирана Али Хаменеи — перед его убийством США и Израиль несколько месяцев следили за ним, в том числе с помощью систем видеонаблюдения. По словам пророссийского хакера, посредством взлома камер специалисты могут собирать много полезной для себя информации внутри «вражеских стран».

В марте стало известно, что PalachPro осуществил массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения по всей Украине. Полученная информация может помочь в отслеживании украинского вооружения и солдат, а также передвижения сотрудников администраций и силовых ведомств.