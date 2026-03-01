«Убит руками самых злобных преступников в мире». Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Как на это отреагировали в мире?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции ранним утром в субботу, 28 февраля. Это произошло в ходе военной операции Израиля и США. Ему было 86 лет.

Также сообщалось, что при атаке на Иран погибли четыре члена семьи Хаменеи: дочь, зять, внук и одна из невесток.

Приспущенный флаг Ирана после гибели Хаменеи на здании консульства в Стамбуле, Турция Фото: Kemal Aslan / Reuters

В Иране назвали гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посчитал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман. «Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал он.

По его словам, верховный лидер был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.

В столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле. «В память о мученической кончине верховного лидера в результате преступного нападения сионистского режима и Соединенных Штатов траурный флаг развевается на самом высоком флагштоке страны», — говорится в сообщении.

В связи с трагедией было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Демонстрация из-за гибели Хаменеи, 1 марта 2026 года, Тегеран, Иран Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Трамп назвал кончину Хаменеи справедливостью для народа Ирана

«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровавых головорезов», — сообщал президент США Дональд Трамп.

Как пояснил американский лидер, Хаменеи не удалось избежать разведки и высокотехнологичных систем слежки. Кроме того, добавил он, многие из Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут поддержку у США.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Текст опубликован на сайте Кремля.

Российский глава отметил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля. Он также попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, посчитал новости прискорбными в целом не только для Ирана, но и для международного сообщества. Он отметил, что Иран был готов договариваться с Соединенными Штатами по теме получения ядерного оружия.

Кроме того, соболезнования Пезешкиану выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На Украине цинично отреагировали на сообщения о смерти Хаменеи

«Ничто не сравнится со смертью диктатора», — говорится в тексте опубликованного Киевом поста. Эти слова посчитали циничными.

Священнослужители выражают соболезнования в связи с гибелью Хаменеи, 1 марта 2026 года, Наджаф, Ирак Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Как сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, неизвестно, что будет дальше. «Однако теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования», — написала она.

Каллас добавила, что находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Он будет управлять Исламской Республикой до выборов нового верховного лидера.