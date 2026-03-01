Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции ранним утром в субботу, 28 февраля. Это произошло в ходе военной операции Израиля и США. Ему было 86 лет.
Также сообщалось, что при атаке на Иран погибли четыре члена семьи Хаменеи: дочь, зять, внук и одна из невесток.
В Иране назвали гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посчитал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман. «Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал он.
По его словам, верховный лидер был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.
В столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле. «В память о мученической кончине верховного лидера в результате преступного нападения сионистского режима и Соединенных Штатов траурный флаг развевается на самом высоком флагштоке страны», — говорится в сообщении.
В связи с трагедией было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.
Трамп назвал кончину Хаменеи справедливостью для народа Ирана
«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровавых головорезов», — сообщал президент США Дональд Трамп.
Как пояснил американский лидер, Хаменеи не удалось избежать разведки и высокотехнологичных систем слежки. Кроме того, добавил он, многие из Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут поддержку у США.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Текст опубликован на сайте Кремля.
Российский глава отметил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля. Он также попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, посчитал новости прискорбными в целом не только для Ирана, но и для международного сообщества. Он отметил, что Иран был готов договариваться с Соединенными Штатами по теме получения ядерного оружия.
Кроме того, соболезнования Пезешкиану выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На Украине цинично отреагировали на сообщения о смерти Хаменеи
«Ничто не сравнится со смертью диктатора», — говорится в тексте опубликованного Киевом поста. Эти слова посчитали циничными.
Как сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, неизвестно, что будет дальше. «Однако теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования», — написала она.
Каллас добавила, что находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.
Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Он будет управлять Исламской Республикой до выборов нового верховного лидера.