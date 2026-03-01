Трамп сообщил о гибели верховного лидера Ирана

Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв.

«Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровавых головорезов», — написал Трамп.

По словам Трампа, Хаменеи не удалось избежать разведки и высокотехнологичных систем слежки. Кроме того, отметил американский лидер, многие из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут поддержку у США.

«Надеюсь, Корпус стражей исламской революции и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает», — заключил Трамп.

Ранее Reuters сообщило о смерти Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что аятолла Хаменеи погиб. Политик заявил, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.